Nyttårsbarn i Tønsberg og Elverum

innenriks

En ringerunde blant landets fødeavdelinger viser at minst fem barn fikk sitt første glimt av verden i løpet av årets første time.

Aller først ute var altså Tønsberg og Elverum, som tok imot hvert sitt nyttårsbarn samtidig.

I Elverum var to jordmødre i sving da en ny verdensborger ble født, og det satte en ekstra spiss på fjorårets siste og årets første nattevakt.

– Det er veldig stas å ta imot årets nyttårsbarn. Da var det god stemning på fødestuen midt under rakettregnet, sier jordmor Mona Øverby Myhre, som var på jobb sammen med forløsende jordmor Eldri Sperstad.

Også i Vestfold var humøret på topp på fødestuen denne nyttårsnatten.

– Da en jente ble født klokken 0.12, trodde vi at det var for sent, at det var noen et annet sted i landet som hadde sneket seg foran oss, sier jordmor Irene Gramdal, som i likhet med kollegaene i Elverum synes det er stas med nyttårsbarn. Hun og barnepleier Annika Benjaminsen tok imot årets første baby i Tønsberg.

– Vi gikk jo glipp av rakettene, men akkurat det tenkte vi ikke på der og da, sier Gramdal med et smil. Hun legger til at alle som var på jobb denne natten, hadde julepyntet seg for anledningen.

(©NTB)