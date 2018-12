Retten ville løslate Sortland-siktet

innenriks

Politiet har siktet mannen for grov kroppsskade med døden til følge etter at samboeren hans ble funnet død lørdag kveld.

Da politiet kom til parets bolig lørdag, ble de møtt av mannen som opplyste at kvinnen var død. Han ble pågrepet, men da han ble framstilt for fengsling mandag, kom Salten tingrett til at det ikke var grunnlag for å fengsle ham. Dette til tross for at mannen hadde samtykket til to ukers fengsling.

– Bakgrunnen for at tingretten ikke mener at det er grunnlag for varetektsfengsling er at det ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten ikke er funnet tegn til vold som kan forklare dødsfallet, opplyser politiet

– Dersom vi velger å anke tingrettens kjennelse vil han bli sittende på oppsettende virkning til lagmannsretten har vurdert saken. Det vil i så fall ikke skje før på onsdag. Men det kan også tenkes at vi vil vurdere saken annerledes og da kan mannen bli løslatt i morgen, tirsdag, sier politiadvokat Torgeir Kvitvik i Nordland politidistrikt til NTB.

Han opplyser at den foreløpige obduksjonsrapporten ikke gir noe svar på hvorfor den 62 år gamle kvinnen døde. Han legger til at rapporten ikke gir svar på eventuelle funn som er gjort i blodet på den døde.

Kvitvik sier at det foreløpig ikke er aktuelt for politiet å endre siktelsen om grov kroppsskade.

Mannen erkjenner ikke straffeskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Stian Paulsen.

– Jeg har snakket med min klient. Han er avhørt av politiet og han erkjenner ikke straffeskyld etter siktelsen, sier Paulsen til Vesteraalens Avis.

(©NTB)