innenriks

– Fornærmede er ikke så veldig medgjørlig med å fortelle hvem som har gjort det. Alt vi har fått vite er at det skal være snakk om fire jenter, sier operasjonsleder Steinar Haugvik i Oslo politidistrikt til NTB klokken 2.30.

Politiet fikk melding fra AMK klokken 2.13.

Politiet meldte på Twitter først om at det skulle dreie seg om en mulig knivstikking. Senere meldte politiet at det ikke er snakk om knivstikking, men sier fornærmede er påført et lite kutt og er lettere skadd.

(©NTB)