Travelt år i vente for kongefamilien

Mens et travelt år preget av gullbryllup, fylkesturer og flere statsbesøk går mot slutten, ligger det an til et minst like travelt år i 2019, opplyser Slottet til NTB.

Kongeparet, som i august markerte at det var 50 år siden de ga hverandre sitt «ja» i Oslo domkirke, ser ikke ut til å trappe ned med det første. Til våren er det blant annet planlagt nok et statsbesøk.

I år var kongeparet på statsbesøk både til Argentina og Kina, men akkurat hvor turen går til våren er ennå ikke offentliggjort. Ifølge Innovasjon Norge kan det imidlertid se ut til at det er Chile som blir kongeparets neste destinasjon.

I løpet av det kommende året vil det også bli gjennomført flere fylkesturer, og både kongeparet og kronprinsparet vil reise rundt på besøk til flere steder rundt om i Norge. Det er imidlertid ennå ikke kjent hvilke fylker som denne gangen vil få gleden av å motta kongelige besøk.

Normalt blir det gjennomført to fylkesturer hvert år, ifølge kongehuset.no. I år dro kongeparet og kronprinsparet på fylkesturer til henholdsvis Nordland og Vestfold, begge med kongeskipet Norge.

FN og norsk litteratur

Kronprins Haakon skal i løpet av det kommende året også jobbe i Norges kampanje for å få plass i FNs sikkerhetsråd. Dette skjer i samarbeid med Utenriksdepartementet.

Kronprinsesse Mette-Marit vil arbeide med å fremme norsk litteratur i utlandet, men det er ennå ikke offisielt hvor hun skal dra. Norge er imidlertid pekt ut som gjesteland på bokmessen i Frankfurt, i det som ifølge NORLA – senter for norsk litteratur i utlandet – er den største utenrikskulturelle satsingen i Norge noensinne.

I oktober i år ble det kjent at kronprinsessen har fått konstatert en uvanlig variant av sykdommen lungefibrose. Kronprinsparet gikk selv ut med nyheten og varslet at det ville begrense kronprinsessens arbeidskapasitet i tiden framover.

Det er imidlertid ikke kjent i hvilken grad sykdommen vil prege kronprinsparets planer for det kommende året, men kronprinsesse Mette-Marit uttalte selv i høst at hun er innstilt på å jobbe så mye som mulig.

Viktig år for ungdommene

Prinsesse Ingrid Alexandra har de siste årene representert kongehuset i stadig større grad. Da prins William og hertuginne Kate besøkte Oslo i februar i år, var det den unge prinsessen som viste det britiske hertugparet rundt i den nye skulpturparken ved Slottet.

I november døpte hun også Norges nye avanserte forskningsskip, «Kronprins Haakon», som hun er gudmor for. Det kommende året byr på nok en milepæl for prinsesse Ingrid Alexandra, som i dag er nummer to i arverekken til tronen. Hun starter nemlig 2019 med å fylle 15 år den 21. januar. Ifølge kongehuset vil bursdagen bli feiret privat.

Prinsessen blir neste år konfirmert og konfirmasjonen vil finne sted til høsten, opplyser kongehuset.

2019 blir et viktig år også for prins Sverre Magnus. Prinsen, som fylte 13 år 3. desember, skal nemlig begynne på ungdomsskolen etter sommeren.

