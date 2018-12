Stor snøskredfare

innenriks

Den økte skredfaren skyldes store nedbørsmengder og mye vind, opplyser skredvarslingen til Varsom.no, en tjeneste levert av Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat.

– Det ventes store nedbørsmengder i kombinasjon med kuling. Dette vil danne ferske fokksnøflak i leområder, og med såpass mye nysnø kan det gå naturlig utløste skred i utsatte områder, heter det i varselet.

Observasjoner av en snøtype som går under betegnelser som kantkorn og sukkersnø, i tillegg til faretegn som drønn og skytende sprekker, viser at dette snølaget er aktivt og at situasjonen derfor vurderes å bli krevende. Under snøgrensa er det fare for våte skred.

Mens skredfaren i Ofoten, Salten og Svartisen altså økes til nivå fire – stor – på lørdag, vurderes skredfaren som betydelig i resten av Nord-Norge.

