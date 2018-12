Sarpsborg: Drapssiktet fikk psykiatrisk hjelp i fengsel

innenriks

Mens mannen satt varetektsfengslet for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn, fikk han ifølge NRK psykiatrisk oppfølging av et fagteam ved Oslo fengsel. Fredag skal mannen ha drept sin kone mens barna var i huset.

I en kjennelse fra Sarpsborg tingrett i mars 2017, som NRK viser til, kommer det fram at mannen hadde helsemessige utfordringer etter å ha flyktet fra Syria, samt etableringen i Norge og dødsfallet til sin sønn.

I kjennelsen fremgår det at siktede opplyste om at han slet både fysisk og psykisk i fengselet. Samtidig ble det lagt vekt på at siktede i praksis var isolert, ettersom han verken snakker norsk eller engelsk. «Komplisert forhold til kona» I tillegg heter det i kjennelsen at siktede hadde et komplisert forhold til den nå avdøde ektefellen. Da den drapssiktede mannen ble løslatt i juni 2017, la Borgarting lagmannsrett til grunn at den siktede skulle flytte hjem til kona. I 10-tiden fredag formiddag ble politiet varslet om drapet av mannens ektefelle. Politiet fikk en nødtelefon og rykket ut til parets bolig i Moenskogen på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg, hvor de uten dramatikk pågrep mannen i begynnelsen av 30-årene. – Politiet kom raskt til stedet og fant en kvinne som var hardt skadd, som senere ble erklært død på stedet. Siktede er gift med avdøde og de har to mindreårige barn sammen, sier politiadvokat Behring Mirzaei. Barn i huset under drapet Parets to barn var til stede i huset da politiet ankom huset. De ble fredag overlatt til barnevernet. Naboer Sarpsborg Arbeiderblad har fått opplysninger fra, skal fredag ha sett en liten gutt med blod på seg. Politiets innsatsleder på stedet, Arve Hermansen, opplyste til VG at det ikke var vedkommende som varslet om drapet, som ble pågrepet. Under en pressekonferanse på politihuset i Ski opplyste politiet at barna planlegges avhørt i tilrettelagte avhør lørdag. Overfor VG opplyser den siktedes forsvarer Reidar Steinsvik at han skal snakke med sin klient lørdag. Mannen vil ikke bli avhørt før da. Verken mannen eller den drepte ektefellen er norske statsborgere. Kvinnen hadde fått midlertidig opphold i Norge, etter å ha blitt utvist. Drapssiktelse i 2017

Mannens fire måneder gamle sønn ble funnet død i en badebalje i Sarpsborg 16. februar 2017. Faren ble først siktet for å ha forlatt gutten i en hjelpeløs tilstand, men politiets etterforskning førte til utvidelse av siktelsen og med tiltale om uaktsomt drap.

– Saken er per nå ikke berammet for hovedforhandling i retten, sier Mirzaei.

Tiltalen ble tatt ut av statsadvokat Andreas Schei 3. desember, men i samråd med forsvareren avgjorde påtalemyndigheten at de skulle vente til over jul med å forkynne tiltalen mot mannen.

– Jeg snakket med politiet og vi ble enige om å vente, så han slapp å få den beskjeden rett før jul. Tiltalen skulle forkynnes for ham etter nyttår, sier forsvareren, advokat Reidar Steinsvik, til NRK.

Mannen har nektet straffskyld i denne saken. Han satt varetektsfengslet i flere måneder etter dødsfallet, men ble til slutt løslatt av Borgarting lagmannsrett i fjor sommer mot daglig meldeplikt for politiet. Han måtte imidlertid levere inn reisedokumentene sine til politiet ettersom domstolen mente det var en reell fare for at mannen kunne prøve å forlate Norge før saken ble behandlet av retten.