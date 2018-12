Mann er pågrepet og siktet for drap i Sarpsborg

innenriks

Politiet varslet like over klokka 11 om at det hadde skjedd en alvorlig straffbar hendelse på en adresse i veien Moenskogen på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg sentrum. De ville først ikke kommentere hva som hadde skjedd i boligstrøket med eneboliger, men like før klokka 12 ble det bekreftet at det dreier seg om en drapssak.

– Politiet etterforsker saken som et drap. En person er pågrepet, skrev Øst politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Erik Loe i Øst politidistrikt opplyser til VG at det er en mann som er pågrepet.

Politiet skal holde en pressekonferanse på politihuset i Ski klokka 14.30 der de vil orientere om hva som er skjedd.

Politiets innsatsleder på stedet, Arve Hermansen, sier til VG at politiet ble varslet om drapet på nødtelefonen. Det var ikke personen som nå er siktet for drapet som ringte.

– Det var flere personer som befant seg på stedet. Jeg kan ikke kommentere nøyaktig antall eller detaljer utover det, sier Hermansen til avisen.

Politiet fikk melding om drapet like før klokka 10 fredag morgen. Politiet var først svært tilbakeholdne med opplysninger, men bekreftet ved 12-tiden at det dreide seg om drap.

Innsatslederen sier at de nærmeste pårørende i saken er varslet.