Voldsforsker mener Sandnes-siktet kan ha blitt drevet til drap

En mann ble funnet død i bydelen Austrått søndag morgen, sørøst for Sandnes sentrum, etter at siktede selv ringte politiet. Den siktede er i 20-årene og er varetektsfengslet i fire uker. Han har erkjent drapet, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Han legger ut bilde av våpen og sier tydelig ifra om hva som vil komme. Samtidig er det personer rundt ham som sier man er feig og at man ikke tør å gjøre dette. Her settes det i gang gruppedynamiske mekanismer som er veldig farlige, sier Ragnhild Bjørnebekk til Vårt Land.

Voldsforskeren sier nettfora kan bidra til å drive mennesker til å begå alvorlige handlinger, dersom de allerede har en forutsetning for å gjøre det. Hun mener det er tydelig at aktiviteten på nettforumet har bidratt til en eskalering for den siktede mannen.

– De fleste har sterke buffere mot å begå slike handlinger. Men for dem som allerede har en forutsetning for å begå kriminelle handlinger, kan internett og ulike fora bidra til at dette eskalerer, sier hun.

Ifølge Bjørnebekk er ikke drapstankene noe som oppstår plutselig, men er isteden noe man har tenkt på i lang tid.

– For noen handler det om å bygge status, for andre er det hevn eller æresrelaterte motiver. Samtidig er den etiske refleksjonsevnen lav. Da er det alvorlig at man har en gruppe som kan oppfordre deg til å gjennomføre det, sier hun.

