PST etterforsker hackerangrep mot fylkesmenn

innenriks

I en kortfattet kunngjøring på Twitter torsdag skriver Politiets sikkerhetstjeneste at de siden november har etterforsket dataangrep mot flere fylkesmannsembeter.

– PST har av hensyn til etterforskningen ingen ytterligere kommentarer til saken på nåværende tidspunkt, skriver PST.

Etter det NTB erfarer, startet etterforskningen allerede tidlig i høst, men en formell etterforskning ble først åpnet i november. Hvilke interesser som har vært truet, er ikke beskrevet.

Fylkesmannen i Hedmark er blant embetene som har opplevd uvanlige hendelser i datatrafikken. Fylkesmennene forvalter mange oppgaver mellom staten og kommunene, og de forvalter store datamengder, både når det gjelder konkrete personopplysninger og beredskap og sikkerhetsberedskap. I samråd med blant andre Norsk sikkerhetsmyndighet (NSM) blir datasystemene overvåket og holdt sikre.

– Det har vært angrep mot Fylkesmannen i Hedmark, men jeg kan ikke si så mye mer om det. Dette har blitt håndtert videre av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier informasjonssjef Erik Haugen hos Fylkesmannen i Hedmark til NTB.

Flere fylkesmenn NRK har snakket med, avviser at de har vært gjenstand for noe angrep. I Sogn og Fjordane opplyser fungerende fylkesmann Gunnar Hæreid at han ikke kan kommentere saken på nåværende tidspunkt. Det samme svarer fylkesmann Lars Sponheim i Hordaland og fylkesmannen i Nordland. Alle tre viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

