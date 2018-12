Mann i Sandnes drept av vold mot hodet

innenriks

Det er politiet i Rogaland som opplyser om dødsårsaken til NTB torsdag. Mannen i 20-årene, som er siktet i saken, ble julaften fengslet i fire uker. Han har ifølge forsvareren, advokat Vegard Bråstein, gitt en sammenhengende forklaring og har samtykket til politiets krav om fengsling.

Natt til lille julaften fortalte den siktede om sine planer om å ta livet av offeret på et engelskspråklig nettforum. Kort tid senere bekreftet han at handlingen var utført, og at han ville melde seg selv for politiet.

Politiadvokat Fredrik Soma opplyser til NTB at det er en relasjon mellom den siktede og offeret, men at politiet arbeider med å varsle de pårørende i utlandet og foreløpig ikke vil kommentere denne relasjonen.

- Den drepte er ikke formelt identifisert og politiet er derfor tilbakeholdne med å kommentere saken, sier Soma til NTB.

Rogalands Avis skriver torsdag at politiet via Kripos arbeider med å varsle pårørende i Marokko.

