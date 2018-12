Boble-salget når nye høyder i 2018

innenriks

– Vinmonopolet har aldri solgt mer musserende vin enn i år. Vi solgte 250.000 liter i romjula i fjor, men det kommer vi til å ligge over i år. Jeg vil tippe at vi vil havne på nærmere 300.000 liter, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl hos Vinmonopolet til NTB.

I snitt blir det solgt rundt 70.000 liter musserende vin i uka, men ikke minst i jula og opp mot nyttårsaften er det snakk om en mangedobling. I uka før jul ble det solgt 316.000 liter.

I fjor endte salget av musserende på totalt 4.850.000 liter. I år vil altså nordmenn trolig handle inn mellom 5,1 og 5,2 millioner liter boblevin.

– Ved utgangen av uke 51 har det vært en solid økning, særlig for hvitvin, rosévin og musserende. I år er det salget av hvitvin som har økt aller mest, sier Nordahl.

Mens hvitvinssalget har økt med rundt 1 million liter i år, har rødvinssalget falt minst like mye. Både musserende og rosévin har hatt en høyere relativ vekst. Salget av musserende vin har alene økt med 7 prosent hittil i år. Også andre flasker med bobler, som cider og øl, har hatt en økning i 2018.

– Vi står foran den soleklart største musserende-uka i løpet av året. Påskeferien, sommerferien og juleferien er vanlige salgstopper, og det er tydelig at musserende viner brukes på en litt annen måte enn andre varer vi selger. Det er et element av noe seremonielt, at man skal markere noe storslagent, sier Nordahl.

Normalt selger Vinmonopolet fem ganger så mye på en fredag som en mandag. I år har handlevanene endret seg – tallene viser nemlig at folk har utsatt handleturen til Vinmonopolet til mye nærmere jul enn tidligere.

– Har man en helt spesiell flaske man planlegger å handle inn, bør man kanskje ikke vente helt til nyttårsaften, anbefaler Nordahl.

(©NTB)