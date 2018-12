Biler sklir på glatta - underkjølt regn i sør og nord

innenriks

– Det kan bli glatt i dag sør i Troms. Vi har sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold på grunn av regn som fryser på bakken fram til tidlig i ettermiddag, tvitrer Meteorologene.

Meteorologisk institutt har også sendt ut farevarsel for Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark, og folk på vei til jobben kunne bekrefte at det er glatt å bevege seg ute i Oslo-området. Vegvesenet hadde torsdag formiddag sin fulle hyre med å kjøre rundt for å salte og strø de mest utsatte strekningene. I mellomtiden slet bilistene med p holde bilene sine på veien.

Til legevakta

På E18 ved Slitu i Østfold måtte to personer sendes til legevakta for sjekk etter at to biler regelrett skled av veien, ifølge Øst politidistrikt. Mellom Skedsmokorset og Ask i Akershus måtte fylkesvei 120 stenges helt mens det pågikk flere bilberginger etter utforkjøringer, ifølge Vegtrafikksentralen øst.

– Politiet i Øst får inn mange meldinger om glatte veibaner og trafikkulykker langs veiene. Dette gjelder per nå Indre Østfold og området Kløfta, Skedsmovollen og Gjerdrum. Politiet henstiller alle som ferdes på veiene om å ta hensyn til føret og tilpasse farten deretter, skriver politiet på Twitter.

Salter og strør

Også trafikken på hovedfartsåren nordover fra Oslo, E6, ble rammet av glatte og vanskelige kjøreforhold. Mellom Kløfta og Jessheim måtte nødetatene rykke ut etter at en bil hadde kjørt i midtdeleren som følge av glatt veibane.

Innlandet politidistrikt melder på sin side om tre personer som måtte fraktes til sykehus for sjekk etter at bilen deres havnet utfor veien torsdag morgen.

– Som varslet av meteorologene regner det enkelte steder i østlandsområdet nå i morgentimene, noe som fører til stedvis glatte veier og vanskelige kjøreforhold. Våre entreprenører salter og strør, men det tar tid å rekke over alle veier. Senk farten og kjør forsiktig! oppfordret Vegtrafikksentralen på Twitter i 10.30-tiden torsdag.

(©NTB)