Tre siktet etter mistenkelig dødsfall i Vesterålen

innenriks

Politijurist Torgeir Kvitvik i Nordland politidistrikt bekrefter overfor Vesterålen Online.

– Vi har valgt å sikte tre personer i forbindelse med dødsfallet. Dette ut ifra vår oppfatning av at det ikke ser ut som et naturlig dødsfall. Vi jobber nå videre med å finne ut av hva som faktisk har skjedd rundt denne tragiske hendelsen, sier Kvitvik.

De tre er siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand. Kvitvik sier at den avdøde vil bli obdusert og at etterforskningen går videre torsdag.

