innenriks

Fjellovergangen har tidligere vært stengt på grunn av uvær. Like før klokken 23 tirsdag kveld opplyste Vegtrafikksentralen Vest på Twitter at Hardangervidda er åpen for kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn. Like etter klokken 2 natt til andre juledag melder de at riksveien nå er åpen for alle kjøretøy.

