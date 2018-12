Glatte veier, stengte fjelloverganger og uvær flere steder i landet

innenriks

I Voss, et av flere områder der det ifølge NVE er betydelig rasfare 1. juledag, falt en to ganger 2 meter stor isblokk ned på E16 ved Evanger. En kvinnelig bilfører kolliderte med isblokka, men slapp heldigvis fra det uten alvorlige skader.

Andre steder i landet meldes det om uvær og dårlig sikt. Meteorologisk institutt har sendt ut obsvarsel om vanskelige kjøreforhold grunnet snø og kraftig vind i fjellet i Sør-Norge, og det samme gjelder Nordland og Sør-Troms.

– Det blåser kraftig på høyfjellet i Sør-Norge fortsatt, noe som skaper trafikale problemer mellom øst og vest, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe til NTB ved 11.30-tiden tirsdag.

– I nordlige og midtre deler av landet skyldes problemene vind og nedbør, mest i form av snø, fortsetter han.

Stengte fjelloverganger

Som følge av uværet er en rekke veier og fjelloverganger stengt eller har kolonnekjøring.

Mellom øst og vest har E134 Haukelifjell, riksvei 52 Hemsedalsfjellet, fylkesvei 50 Hol-Aurland kolonnekjøring, mens riksvei 7 over Hardangervidda er stengt.

På E16 over Filefjell og riksvei 15 over Strynefjellet meldes det om glatte partier og redusert sikt.

Ellers er fylkesvei 51 Valdresflye og fylkesvei 53 Tyin-Årdal fortsatt stengt på grunn av uvær, men sistenvnte ventes å åpne igjen klokken 13. Fylkesvei 55 Sognefjellet holder vinterstengt.

I Nord-Norge er foreløpig ingen av fjellovergangene stengt, men også der meldes det om snødekke og dårlig sikt flere steder. På fylkesvei 813 Beiarfjellet er det kolonnekjøring på grunn av uvær.

Såpeglatt

I lavlandet særlig sørøst i landet er værforholdene bedre, men regn som frøs til is i løpet av julekvelden fører fortsatt til såpeglatte veier flere steder.

Politiet i Trøndelag advarer tirsdag formiddag om svært glatte veier i Oppdalsområdet, mens i Agder har politiet rykket ut og advart om at det svært glatt på Fylkesvei 405 mellom Grovane og Oggevatn.

Tor Jøkling, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, har tipset klart til folk som skal kjøre 1. juledag.

– Beregn god tid, ikke stress og tilpass farten etter forholdene. Ikke la temperamentet koke over, sier han til VG.

Blir bedre

På kvelden 1. juledag og utover 2. juledag avtar vinden i fjellet i Sør-Norge, og trolig blir det dermed bedre kjøreforhold på fjellovergangene.

– Men det kommer et nytt lavtrykk som vil føre til lokalt nedbør på Vest- og Østlandet, og på Østlandet kan det bli glatt særlig nord for Oslo fordi temperaturen er under null. På Vestlandet vil nedbøren falle som vanlig regn, sier Alsvik Ullebøe.

– I Nord-Norge er det ventet snø og vinterlige forhold. Det blir mildt i sør og kaldest i nord, sier meteorologen.

(©NTB)