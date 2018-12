Drapsmistenkt skal ha blitt heiet fram på nettforum

innenriks

Siktede har tidligere forklart at han postet innlegg om drapet på nettet.

På forumet, som trolig har deltakere fra over hele verden, skrev mannen at han ville drepe en bestemt person. Ifølge avisen skrev mannen, som er i 20-årene, at han trengte å drikke seg til mot.

I over halvannen time skal anonyme deltakere har skrevet blant annet «lykke til!» og «gjør det, feiging!", skriver avisen. Flere oppfordret ham til å ta bilder eller streame drapet. Da la han ut bilde av gjenstanden han ønsket å drepe med.

– Hvis dette er ekte, har vi drevet en mann til drap, skriver en av deltakerne.

Klokken 4.50 lille julaften, kun 20 minutter etter forrige innlegg, skrev mannen at drapet var gjennomført, og la ut et bilde av det angivelige åstedet.

Den døde ble funnet i bydelen Austrått søndag morgen, sørøst for Sandnes sentrum. Drapet skal ha skjedd i underetasjen, der det bor flere leietakere, og det var skader på døra i leiligheten.

Mannen som er siktet for drapet, er varetektsfengslet i fire uker.

