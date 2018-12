Kvinne til sykehus etter frontkollisjon i Aust-Agder

innenriks

De fire andre ble sendt til legevakta i Arendal for undersøkelser. Kvinnen i 70-årene som ble sendt til sykehus, ble sendt fordi hun klaget på smerter i brystet.

Politiet i Agder opplyser overfor NTB klokka 5.30 mandag morgen at kvinnen ikke er ansett som alvorlig skadd.

Kollisjonen skjedde på fylkesvei 414. Den ene bilen kom over i motgående kjørefelt og traff en møtende bil. Det var to personer i den ene bilen, og tre personer i den andre. Politiet opplyser på Twitter at det er glatt på stedet.

– Vi er på stedet, hvor den ene er kjørt til akuttmottaket, og de andre er kjørt til legevakten. Etterforskningen får vise hva som er årsaken til ulykken. Alle fem var ved bevissthet, sa operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt til NTB like før midnatt.

Veien var i en periode natt til mandag stengt i begge retninger inntil en bilberger fjernet bilene.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 23.06.

