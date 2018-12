Drapssiktet varetektsfengslet i fire uker

innenriks

Mannen ble fremstilt for Jæren tingrett mandag formiddag. Fengslingen er i tråd med påtalemyndighetens begjæring.

– Min klient samtykker til fengsling, han forstår at det er nødvendig slik saken er, sier forsvarer Vegard Bråstein til NRK. Han sier mannen er preget av det som har skjedd, men at han etter forholdene klarer seg bra.

Mannen, som er i 20-årene, har erkjent drapet, men han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Det var han selv som søndag morgen ringte og varslet politiet om drapet i bydelen Austrått.

– Han har avgitt en grei forklaring og gjort godt rede for hendelsen, sa Bråstein til Stavanger Aftenblad søndag.

Obduseres

Politiadvokat Fredrik Martin Soma ba om at mandagens fengslingsmøte ble holdt bak lukkede dører. Han begrunnet det med at det er tidlig i etterforskningen, og selv om saken har offentlig interesse frykter politiet at åpne dører vil kunne skade etterforskningen.

– Avdøde vil i dag bli obdusert, og politiet jobber videre med taktisk og teknisk etterforskning, opplyser Soma i en pressemelding etter fengslingsmøtet.

Relasjon

Politiet viste også til hensynet til privatlivets fred. I tillegg er ikke alle pårørende informert om drapet, skriver Aftenbladet.

– Den drepte er ikke formelt identifisert, men politiet har en oppfatning av hvem det er. Politiet er av den oppfatning at det er en relasjon mellom den siktede og avdøde, men vil ikke gå inn på relasjonen, opplyste Soma på en pressebrifing søndag.

(©NTB)