innenriks

Overfor Aftenposten kommer statsministeren med en oppfordring om å la være å spre slike bilder.

– Den som sprer disse bildene, hjelper terroristene, sier statsminister Erna Solberg.

En video knyttet til drapene er blitt lagt inn i kommentarfeltet på statsministerens offentlige Facebook-side.

– Gang på gang har vi måttet gå inn og fjerne den, sier Solberg.

Overfor VG understreker statsministeren at terroristene ønsker spredning av videoer for å skape frykt og engstelse.

– Jeg håper folk vil være med å vise støtte og medfølelse med de drepte og deres pårørende, ved å avstå fra spredning, sier hun.

Kripos vil hindre spredning

Kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i Kripos opplyser til VG at både pårørende og venner av de to drepte kvinnene har fått en video knyttet til drapene delt på sine Facebook-sider.

Tidligere i helgen opplyste Kripos at det fortsatt gjenstår en del arbeid med teknisk analyse og vurderinger av videoen. Due har understreket at det fortsatt ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte.

– Vi oppfordrer fortsatt publikum om ikke å spre videoen. Vi har også tatt kontakt med enkeltpersoner som vi ser har spredt den i grupper og til personer som åpenbart ikke ønsker det, uttalte han til NTB lørdag.

Minnet i Marokko og Norge

Lørdag var det markeringer i Imlil, ikke langt fra stedet der Maren Ueland (28) fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept mandag. Drapene har vakt både sorg og avsky i den lille landsbyen, og lørdag morgen møtte flere hundre mennesker opp med blomster og lys.

Det var også flere markeringer i storbyen Marrakech. I hovedstaden Rabat samlet folk seg ved Norges og Danmarks ambassader for å vise sin støtte. I et uttalelse til det statseide nyhetsbyrået MAP takker Norges ambassadør Merethe Nergaard for sympatierklæringene, skriver avisa Morocco World News.

– Brevene, blomstene og meldingene med kondolanser og sympati har rørt oss dypt. De viser verdiene, åpenheten og gjestfriheten til det marokkanske folk, skriver ambassadøren.

Det har også vært markeringer i Norge i helgen.

Vannselger tipset politiet

I alt 13 personer har til nå blitt pågrepet etter drapene i Atlasfjellene.

Til Stavanger Aftenblad forteller en vannselger i Marrakech at han varslet politiet om tre mistenkelige menn på en buss, uten å vite at det var de mistenkte etter dobbeltdrapet i Atlasfjellene.

Said El Oussoul sier han er glad han hindret de tre i å begå mer vold, men han er også er redd for at de har venner som vil hevne seg på ham.

