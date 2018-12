300.000 pakker venter på å bli hentet

innenriks

Posten har behandlet rekordmange pakker denne juletiden. Men selv på lille julaften er det fortsatt rundt 300.000 pakker på lagrene hos en rekke postkontor. Posten mener nordmenn ikke er flinke nok til å hente pakkene på utleveringsstedene, ifølge TV 2 Nyhetskanalen.

– Vi ser at det er mange som bruker posten som lager for å unngå nysgjerrige ektefeller og barn. Men nå er det på tide å hente pakkene sine, sier pressesjef i Posten, John Eckhoff, til TV 2.

Han understreker at Posten vil gjøre det de kan for å få pakkene ut til julaften. Ifølge Eckhoff vil posten også kjøre ut pakker til enkelte utleveringssteder på julaften. Men han har en klar oppfordring til alle, og det er at pakkene må hentes.

