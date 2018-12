innenriks

De ansatte i salgsavdelingen for dagligvare fikk beskjeden siste uka før jul, ifølge E24.

Administrerende direktør Lars Giil gir ikke et nøyaktig antall på ansatte som mister jobben, men sier det er «et betydelig antall».

Bakgrunnen for kuttet er at Norgesgruppen, Bunnpris, Rema 1000 og nå sist Coop har bestemt seg for å slutte med eksterne varefremmere som plasserer varere i hyllene, demonstrerer produkter og utfører ulike salgstjenester.

