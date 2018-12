Solberg: Flertallsregjering vil gi større stabilitet

innenriks

– I januar går vi i gang med forhandlinger om en utvidelse av regjeringen. Dette er muligens min siste halvårlige pressekonferanse som leder for en mindretallsregjering, sa Solberg under pressekonferansen torsdag formiddag.

– Jeg mener vi har fått mye til som mindretallsregjering. Men selvfølgelig vil muligheten bli enda større med en flertallsregjering. Det gir større stabilitet, understreker statsministeren.

Ifølge Solberg har sonderingene de siste ukene vært ført i en «konstruktiv, respektfull og god tone». Det har gitt grunnlag for å gå videre i forhandlinger.

– Erfaringen mellom de fire partiene er at vi greier å bli enige. Vi har blitt det om de store reformene, sier statsministeren, og viser samtidig til alle budsjettavtalene siden 2013.

Turbulent år

Selv om det nå blir forhandlinger om en flertallsregjering, har 2018 vært et turbulent år for Solberg, med to statsrådsavganger, metoo-avsløringer og hard kritikk for svikt i arbeidet med sikkerhet og beredskap.

– Alle vet at det har vært en del politisk støy. Men på den politiske Richter-skalaen er det knapt registrerbart, særlig hvis vi sammenligner oss med verden rundt oss, sier Solberg.

Solberg understreker at en ny regjering må fortsette arbeidet med å omstille norsk økonomi ved å kombinere økonomisk vekst med å redusere klimautslippene. Samtidig handler mye om å kvalifisere flere innvandrere, folk med hull i CV-en og med nedsatt funksjonsevne for arbeidslivet.

Gjenvalg

Solberg mener en eventuell borgerlig flertallsregjering vil ha gode muligheter for å bli gjenvalgt i 2021.

– Men vi vet også at gjenvalg ikke kommer av seg selv. Det krever hardt arbeid. Vi må fortsette å levere på løfter og ambisjoner.

– Det viktigste er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Det er vi godt i gang med, men vi er ikke i mål. Vi kommer aldri til å være i mål med denne typen spørsmål.

Solberg kom samtidig med en aldri så liten advarsel i forkant av forhandlingene.

– Vi må holde igjen på den offentlige pengebruken nå. Ellers truer vi den økonomiske oppgangen, sier Solberg.

Hensynet til kronekursen og konkurranseutsatt næringsliv legger begrensninger på utgiftssiden i forhandlingene, slår hun fast.

