KrF fram, men fortsatt under sperregrensa

innenriks

I målingen, som Ipsos MMI har utført for Dagbladet, får KrF en oppslutning på 3,8 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng. Venstre går motsatt vei og får redusert oppslutningen med 0,6 prosentpoeng, til 3 prosent.

– Venstre og KrF sliter begge, og det bidrar til å svekke denne blokken som skal danne regjering, konstaterer valgforsker Bernt Aardal. Han legger til at Venstres plassering under sperregrensen ikke ser ut til å være et blaff, men at hovedmønsteret er at partiet får mindre enn fire prosents oppslutning.

Arbeiderpartiet er største parti med en oppslutning på 28,5 prosent, noe som er 2,7 prosentpoeng lavere enn i november. Høyre får økt oppslutningen med 1,9 prosentpoeng, til 24,7 prosent.

Sosialistisk Venstreparti går fram 2 prosentpoeng, til 8,1 prosent. Dette er partiets beste resultatet på denne målingen på ni år.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: Rødt 2,7 (-0,9), Senterpartiet 10,4 (-1,3), Miljøpartiet De Grønne 3,7 (+1,2) og Fremskrittspartiet 12,8 (uendret).

Målingen er gjennomført ved telefonintervju med 944 stemmeberettigede i et representativt utvalg av befolkningen, og feilmarginen er beregnet til mellom 1,2 og 3,2 prosentpoeng.

