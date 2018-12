KrF vil kreve utviklingsdepartement

innenriks

Partileder Knut Arild Hareide bekrefter overfor Aftenposten at partiet ønsker en annen løsning enn i dag, fordi de mener forvaltningen av bistandsområdet ikke er godt nok.

I dag har Utenriksdepartementet to statsråder, utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og utviklingsminister Nikolai Astrup. Kristelig Folkeparti ønsker en annen modell enn den sittende utviklingsminister Nikolai Astrup i utgangspunktet har tatt til orde for.

– Vi ønsker et eget departement, sier KrF-leder Hareide.

– Må kreve departement

Han deltar ikke i de pågående forhandlingene, men sitter i Stortingets utenrikskomité og er partiets utenrikspolitiske talsmann. Lederen i partiets internasjonale utvalg er enda klarere:

– KrF må kreve at det opprettes et eget utviklingsdepartement, og man må få utviklingsministeren, sier Sturla Henriksbø til Klassekampen.

Han understreker at han ikke er en av dem som skal forhandle for KrF, men utvalget han leder har de siste årene vært premissleverandører for partiets bistands- og utviklingspolitikk.

Det norske bistandsbudsjettet er i dag på omkring 35 milliarder kroner. Norge ble nylig kåret til et av landene med minst effektiv bistand av prestisjetunge Center for global development.

– KrF kjemper for høyt nivå på bistanden fordi det er store behov, men pengene må komme fram. Det trengs en redningsaksjon for norsk bistand. Den må ledes av KrF, sier Henriksbø.

Vil vrake omorganiseringsmodeller

Regjeringen har vedtatt at bistandsforvaltningen skal omorganiseres, men Henriksbø liker ingen av de to alternativene som foreligger: å legge ned Norad og integrere det i UD eller å beholde Norad, men flytte og flagge ut flere oppgaver.

– Det lekker bistandsfaglig kompetanse fra både UD og Norad. Ingen av regjeringens modeller vil hindre ytterligere forvitring av kompetansen på bistandsfeltet, sier Henriksbø.

KrF forventer å få tre statsråder i en firepartiregjeringen, skriver Klassekampen. Hvor hardt partiet vil stå på for å få utviklingsministeren – og dermed vippe Nikolai Astrup av pinnen – er usikkert, ifølge Aftenposten.

