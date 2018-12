Aktor vil ha 18 og 14 års forvaring for Betew og Harnes

innenriks

Det ble lagt ned påstand om 18 års forvaring en minstetid på 12 år for Metkel Betew, mens for Lars Harnes' del ble det bedt om 14 års forvaring med en minstetid på 10 år, opplyser statsadvokat Alvar Randa til NTB. Aktoratet holdt sin prosedyre for Borgarting lagmannsrett tirsdag. Saken skal tas opp til doms i løpet av uka.

Tiltalen for drapsforbund og drapsforsøk på Imran Saber er blitt behandlet i lagmannsretten de siste to ukene. Aktoratet mener å kunne bevise at Betew sommeren 2015 hyret Harnes til å drepe Imran Saber – og at de mislyktes fordi politiet i all hemmelighet tipset Saber om at noen var ute etter ham.

Harnes ble pågrepet i garasjeanlegget der Saber parkerer bilen sin, iført nylonstrømper over hele kroppen, regnjakke, doble hansker og mørk hjelm med mørkt visir. I lasterommet under setet på scooteren han kjørte, hadde han en ladd pistol påført lyddemper.

Saber har selv bedt retten om en oppreisningserstatning på opptil 300.000 kroner. Da saken gikk for Oslo tingrett, ble Harnes frikjent fordi retten mente han ikke hadde kommet langt nok i handlingen til at det juridisk sett var et fullbyrdet drapsforsøk. Han ble likevel dømt til å betale Saber oppreisning på 100.000 kroner.

Både Betew og Harnes nekter straffskyld og hevder deres kontakt med hverandre i ukene og månedene før det angivelige drapsforsøket dreide seg om narkotika, ikke drapsplaner. Harnes har for sin egen del forklart at han var i garasjen til Saber i et forsøk på å løse en gjeldskonflikt på vegne av en kamerat, og at han kun hadde til hensikt å sette en støkk i mannen som har fått tilnavnene «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister».

