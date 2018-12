Venstre har fått klarsignal til å starte regjeringsforhandlinger

innenriks

– Vi hadde en runde i stortingsgruppen mandag, og har fått alle de fullmakter vi trenger for å gå i forhandlinger med sikte på utvidelse av regjeringen, sier parlamentarisk leder Terje Breivik til TV 2.

Fremskrittspartiet har innkalt til landsstyremøte tirsdag kveld om sonderingene mellom regjeringspartiene og KrF. Partileder Siv Jensen vil være tilgjengelig for pressen i etterkant av møtet. Det er ventet at også Frp konkluderer med at de starter forhandlinger etter nyttår.

Ifølge TV 2 har KrF sin avklaring onsdag.

Det er ikke kjent nøyaktig hvor og når selve regjeringsforhandlingene starter.

