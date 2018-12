innenriks

Store deler av Bodø sentrum og Nordlandssykehuset var tirsdag formiddag uten vann etter at det gikk hull på hovedtilførselen til sentrum under gravearbeid. Etter snaut to timer var vannet på vei tilbake, opplyser kommunen.

– Vannet er koblet om, og alle berørte skal nå ha vann i kranene igjen. Men noe redusert vanntrykk og misfarget vann vil kunne være der. I løpet av to timer vil det være som normalt igjen, opplyser ordfører Ida Pinnerød.

