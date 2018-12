Tre aviser felt i PFU for omtale av tidligere FpU-nestleder

innenriks

Sakene endte med at Eilertsen fikk en advarsel fra Frps organisasjonsutvalg, uten at han ble fratatt verv eller ilagt andre sanksjoner.

Eilertsen reagerte på dekningen av saken i iTromsø, Harstad Tidende og Dagsavisen og klagde flere artikler inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

PFU konkluderer med at alle de tre avisene har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, ifølge Medier24. Punktet handler om å kontrollere at opplysninger er korrekte og tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.

iTromsø var klaget inn for ni saker. I fire av dem hadde avisen kun skrevet at de hadde gjort flere forsøk på å få kontakt med Eilertsen, men ikke referert hans tilsvar direkte.

– Utvalget påpeker at klagers syn ikke kom fram i enkelte av artiklene, til tross for at beskyldningene og angrepene mot ham var svært sterke. PFU mener avisen kunne ha vist til klagers tidligere svar i disse tilfellene, for å sikre kildebredden, jf. punkt 3.2, heter det i uttalelsen, ifølge Medier24.

I Dagsavisen var det en faktafeil i en kommentarartikkel som førte til fellelsen. Alle de tre avisene avviste brudd på god presseskikk i sine svar til PFU i forkant av behandlingen.

Kristian Eilertsen er i dag er kommunestyre- og fylkestingsrepresentant for Frp i Harstad og Troms.

