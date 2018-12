Store deler av Bodø uten vann – sykehuset setter katastrofestab

innenriks

– Sykehuset er berørt, det gjelder både Rønvik og byen. Vi jobber nå med å få oversikt over situasjonen, sier kommunikasjonsdirektør Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset til Avisa Nordland.

Hun opplyser at det er satt katastrofestab ved sykehuset.

Vannledningen som fikk skader under graving i Stormyra i forbindelse med utbyggingen av riksvei 80, har hovedtilførselen til Bodø sentrum. Området fra Stormyra, via flyplassen og til den andre siden av sentrum er berørt, ifølge seksjonsleder Ståle Enge for vann og avløp i Bodø kommune.

Bodø videregående skole stenger og sender elevene hjem som følge av vannmangelen, mens Bankgata skole vurderer situasjonen fortløpende.

Kommunen kan ikke garantere at vannet er tilbake tirsdag.

– Noen garanti kan vi selvsagt aldri gi, men jeg satser på at det skal gå bra. Det vi gjør først nå, er at vi stenger ute bruddet og forsøker å rute vannet via andre ledninger. Det vil nok bli en del forstyrrelser på vanntilførselen i hele dag, sier Enge.

