Protector trekker seg ut av boligselgerforsikring

I oktober varslet selskapet at økt forekomst av insektet skjeggkre i norske boliger har påført Protector et tap på 146 millioner kroner. I en børsmelding tirsdag kveld opplyser selskapet at de trekker seg ut av markedet for boligselgerforsikring, melder E24.

– Bakgrunnen er produktets svake tekniske resultat de siste årene samt stor usikkerhet knyttet til produktets fremtidige premievolum og lønnsomhet, heter det i meldingen.

Boligselgerforsikring utgjør i dag under 10 prosent av selskapets samlede virksomhet. Avviklingen vil berøre færre enn ti ansatte, opplyses det.

