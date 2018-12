Kvinne siktet for dødsvold i Larvik

innenriks

52-åringen døde for noen uker siden, men før det var hun hos politiet i Larvik for å anmelde en voldshendelse.

– Hun var her for å anmelde at hun hadde blitt vippet ned fra verandaen i 2. etasje av ei annen dame, sier kriminalsjef Knut Vidar Vittersø ved Larvik politistasjon til Østlands-Posten.

Da hun møtte på politistasjonen, skal hun ha hatt blåmerker på kroppen og vondt i hoftene. Kvinnen ble obdusert etter at hun døde, og obduksjonen viste at hun døde av skader.

– Hun døde av hodeskader som samsvarer med et fall fra 2. etasje, sier Vittersø.