Flere hundre ansatte i Posten kan miste jobben

innenriks

Ansatte ved flere postterminaler fikk beskjeden denne uken, ifølge NRK.

Posten vurderer å fremskynde planene om å flytte all ruteklargjøring av post til Lørenskog utenfor Oslo. Dermed kan 300 årsverk forsvinne i løpet av 2019.

– Den endelige beslutningen er ikke tatt, men det ligger ganske sterke føringer her, sier distriktstillitsvalgt Helge Mathisen i LO-forbundet Postkom.

Han mener tidspunktet for kunngjøringen tyder på at det haster veldig for Posten å få gjennomført endringene.

– Vi har egentlig en avtale om at slike beskjeder ikke skal komme rett før jul. Desember er liksom fredet, sier han.

Posten Norge bekrefter overfor NRK at det haster å se på tiltak for å effektivisere driften. Brevvolumet har falt kraftig de siste 20 årene. I 2018 har fallet eskalert.

– Vi må se på tiltak som gir økonomisk effekt allerede i 2019. Da er effektiviseringen av ruteklargjøring ett av tiltakene vi ser på, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

