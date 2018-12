Psykolog dømt for seksuell omgang med pasient

innenriks

Psykologen må også betale den tidligere kvinnelige pasienten 260.000 kroner i erstatning, melder Hamar Arbeiderblad.

Forholdet ligger ti år tilbake i tid. Kvinnen har ment at hun ikke ville innledet et forhold til psykologen dersom hun var frisk. Mannen har innrømmet at det var ugreit og uklokt og innlede et forhold til en pasient.

De to avsluttet pasientforholdet i 2010, men relasjonen mellom de to skal ha vart i mange år etter dette.

Mannen erkjente straffskyld da saken gikk i Hedmarken tingrett. Han praktiserer for tiden ikke som psykolog på grunn av denne saken.

