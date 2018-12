Færre dør av overdose

innenriks

Det viser tall fra Dødsårsaksregisteret.

– Det er bra at stadig færre dør av overdoser, men ett dødsfall er likevel alltid ett for mye. Derfor er det viktig at det ikke settes noen utløpsdato på overdosearbeidet. Målet må være null døde av narkotika, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

– Mange dør av overdose av legemidler. Derfor må overdosearbeidet også rettes mot andre grupper enn de tradisjonelle, tunge rusmiljøene, mener Huseby.

83 prosent av dødsfallene skyldtes bruk av opioider, som er en samlebetegnelse for naturlige og syntetiske stoffer med opphav i opium.

24 prosent av dødsfallene var knyttet til andre opioider som morfin, kodein, oxycodon og lignende. Metadon og heroin var årsaken til forholdsvis 22 og 20 prosent av dødsfallene. Videre skyldtes 17 prosent av dødsfallene overdose av syntetiske opioider som buprenorfin, fentanyl og petidin.

Huseby er særlig bekymret for økningen i dødsfall grunnet fentanyl.

– Dette stoffet er ekstremt potent, og det skal svært lite til for å ta en overdose. Det har de siste årene vært en internasjonal trend med stadig flere som dør etter å ha brukt stoffet, og fentanyl oppgis ofte som årsaken til den amerikanske opioidkrisen, sier Huseby.

Totalt var det 247 dødsfall knyttet til narkotikabruk i 2017. 192 dødsfall var knyttet til overdoser, 38 skyldtes selvmord og i 17 dødsfall var avhengighet dødsårsak. Det var færre narkotikautløste dødsfall i fjor enn i både 2015 og 2016.

Gjennomsnittsalderen til de som dør i narkotikautløste dødsfall, har økt jevnt fra 36 år i 2006 til 43,5 år i 2017. I fjor var gjennomsnittsalderen for menn 40,9 år og for kvinner 49,9 år.

(©NTB)