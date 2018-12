Skamfull Keshvari med uforbeholden beklagelse

innenriks

– Jeg vil be min familie, kollegaer, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en svært krevende og vanskelig periode i mitt liv har begått feil og handlet galt. Dette er noe jeg er veldig lei meg for, angrer dypt på og beklager på det sterkeste, sier han i en uttalelse til NTB.

– Det smerter meg stort at jeg gjennom mine gale handlinger har satt min familie, kollegaer og vervet som stortingsrepresentant i forlegenhet og ikke vist meg tilliten jeg har fått, verdig, sier han.

Keshvari er siktet for grovt bedrageri i forbindelse med innlevering av reiseregninger.

Stortingsrepresentanten fra Oslo har vært sykmeldt siden 9. oktober. Han var friskmeldt tirsdag, men skal ikke ha vært fysisk til stede på Stortinget.

Fiktive reiseregninger

17. oktober skrev Aftenposten at han har levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted. Han har krevd minst 36.000 kroner for reiser han ikke har vært på.

Den totale summen for udokumenterte reiser er 290.000 kroner, men det er foreløpig uklart hvor mye av denne summen som gjelder fiktive reiser.

Keshvari uttaler at han ikke kan gjøre det som er gjort, ugjort.

– Det jeg derimot kan gjøre, er det jeg har gjort fra første stund i denne saken, nemlig å erkjenne de feil jeg har begått, bidra til å oppklare omfanget og starte prosessen med å betale det jeg urettmessig har fått utbetalt, og gjøre opp for meg.

– Nervøs og skamfull

Keshvari kommer ikke til å fortsette i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Det er naturlig at han skifter komité, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi til NTB.

Over nyttår vil det bli fastsatt hvilken komité Keshvari skal sitte i.

– Som følge av etterforskningen er hans forhold til partiet stilt i bero, sier Limi videre.

Frp har ikke ønsket å si noe mer om hva det innebærer, men Keshvari trakk seg i oktober som leder i Oslo Frp. Keshvari sier han nå vil gjøre alt han kan for å forsøke å bygge opp igjen tapt tillit.

– Jeg skal fra tirsdag tilbake igjen som stortingsrepresentant og ser fram til å møte mine kollegaer igjen, selv om jeg ikke vil legge skjul på at jeg er veldig nervøs, skamfull og gruer meg til mye av det som møter meg.

Vanskelig livssituasjon

Keshvari sier han i årevis har vært i en vanskelig livssituasjon, men at han har unnlatt å ta tak i problemene. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring, fremholder han.

– Jeg ble sykemeldt som et resultat av at jeg sto midt i en annen livskrise, der jeg og min samboer blant annet hadde mistet et ufødt barn, da denne saken ble kjent og kom på toppen av de utfordringene vi slet med, sier han.

– Jeg reagerer derfor veldig på de mange spekulasjoner og mistenkeliggjøringen av min sykemelding som kom før denne saken, sier han.

– Vil samarbeide

Frp-politikeren ble 18. oktober anmeldt av Stortingets administrasjon. Politiet gjennomførte sitt første og så langt eneste avhør av ham 23. november.

– Etter det har Keshvari opplyst at han er for syk til å bli avhørt, sa lederen for seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold, mandag.

37-åringens forsvarer, advokat Arne Gunnar Aas, opplyser at det er berammet et nytt avhør med politiet i begynnelsen av januar.

Keshvari sier han ikke vil gå nærmere inn på forhold som angår saken, av hensyn til etterforskningen.