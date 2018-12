Norge vil bruke FN-resolusjon mer aktivt

innenriks

Løftet kom da hun møtte pressen sammen med Mukwege etter samtaler i statsministerboligen i Oslo tirsdag.

– Den norske regjeringen vil arbeide mer aktivt med hvordan vi kan bruke resolusjon 1325. Når du går inn i fredssamtaler må du gjøre barn og kvinner en del av fredssamtalen. Det er et viktig aspekt som vil sikre at forbryterne blir stilt for retten. Dette vil vi arbeide for både i Kongo og Irak, sa Solberg.

Vedtatt i 2000

Resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd ble vedtatt i 2000. Den senere resolusjonen 1820 fra 2008 om seksuell vold i krig, går et skritt videre og slår fast at vold mot kvinner i krig er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, fremgikk det av talen til Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen mandag.

Etter først å ha gratulert ham med Nobels fredspris, fortsatte statsministeren blant annet med å understreke at Mukwege har spilt en viktig rolle i kampen mot seksualisert vold.

– Han er en sterk stemme mot seksualisert vold i alle typer konflikter. Det er et effektivt våpen i krig fordi det umenneskeliggjør dem som blir rammet. Jeg håper dette er en fredspris som kan føre til at vi kommer i gang med kampen mot dette, sa hun.

– Prisen gir en plattform

På spørsmål om hva han tror prisen kan bidra til, svarte fredsprisvinneren at den vil gi en plattform til å møte beslutningstakere og anledning til å snakke med pressen.

– Jeg tror denne prisen gir oss en plattform og en mulighet til å møte beslutningstakere. Det tror jeg er det første denne prisen muliggjør. Det andre er at vi kan snakke med pressen. Dere har en viktig rolle når det gjelder informasjon om dette. Vi vil stille opp om dere trenger informasjon. Vi vil også prøve å bringe sammen alle disse ofrene. Vi må høre på dem, sa fredsprisvinner Denis Mukwege.

(©NTB)