Mann skadd i knivstikking i Mandal

Det ble først opplyst at mannen hadde kritiske skader, men etter hvert viste det seg at det ikke var tilfelle. Mannen ble behandlet på legevakta i Mandal for kuttskader i hodet, og tilstanden hans betegnes som stabil.

Hendelsen skjedde utendørs, og politiet leter etter to menn som skal ha stått bak knivstikkingen.

– Vi har ikke pågrepet noen i saken, sier operasjonsleder Christian Ekra i Agder politidistrikt til NTB.

Den ene gjerningsmannen skal være 180–185 centimeter høy, han er barbert, har mørkt, kort hår, og han hadde på seg en mørk dongeribukse, en lys genser og en mørk jakke. Den andre gjerningsmannen skal være rundt 160 centimeter høy. Han har litt bart og skjegg, kort, mørkt hår, og han var iført en mørk bukse og en gråsvart jakke. Begge gjerningsmennene skal være i begynnelsen av 20-årene og ikke etnisk norske, har den knivstukne mannen fortalt politiet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.39. Ifølge Fædrelandsvennen ble knivofferet funnet ved Uranienborg parkeringshus i Mandal sentrum. Offeret skal være kjent av politiet fra før.