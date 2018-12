Leteaksjon avsluttet etter båtbrann i Rogaland

innenriks

Nødetatene fikk melding om at en fritidsbåt sto i full fyr ved Alnskjæret i Finnøy kommune 7-tiden tirsdag morgen. Deretter ble en stor leteaksjon etter eieren iverksatt.

– Båten er helt utbrent og delvis sunket og kan ikke identifiseres. Vi har gjort omfattende søk i området, og søkeforholdene har vært gode. Hadde det vært personer i båten, mener vi vedkommende burde vært funnet nå. Det foreligger ingen bekymringsmelding eller opplysninger om at personer er savnet, sa Vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til Stavanger Aftenblad tirsdag morgen.

Like etter klokken 11 opplyste politiet at båteieren hadde meldt seg og fortalt at båten var blitt stjålet fra Hommersåk.

(©NTB)