Reiss-Andersen: – Drømmen om å få slutt på undertrykkelsen forener oss

Nadia Murad og Denis Mukwege tildeles mandag Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter.

– De følger opp Tawakul Karman og andre fredsprisvinneres arbeid for å synliggjøre kvinners kamp og undertrykkelse. Det er drømmen om å få slutt på undertrykkelsen som forener oss når vi nå hedrer to av de sterkeste stemmene i verden i dag, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen i sin tale.

Hun poengterte at det passer spesielt godt at vi kan feire de to prisvinnerne nettopp i dag, som markerer 70-årsjubileet for FNs universelle menneskerettighetserklæring.

Begge fredsprisvinnerne ble møtt med langvarig, hjertefølt og stående applaus fra en fullsatt rådhussal, fra de kongelige på første rad til de bakerste benkene.

