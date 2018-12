Gjenopptar arbeidet ved den havarerte fregatten

innenriks

Når forberedelsene kommer i gang igjen, skal kranlekteren Rambiz seile ut til havaristedet og fortsette med å strekke løftekjettingene under skroget.

På grunn av krevende værforhold ble arbeidene stanset forrige uke. Havaristen har ligget rolig siden søndag, kun små bevegelser er registrert i fartøyet tross kraftig vind og sjø fra nord, opplyser Forsvaret.

Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret er bekymret for at fregatten kan skli ut på dypere vann. De anslår at det tidligste tidspunktet for hevingen av fregatten er 25. desember.

Fregatten KNM Helge Ingstad har ligget havarert ved Øygarden i Hjeltefjorden i Hordaland etter at den kolliderte med oljetankeren Sola TS torsdag 8. november.

