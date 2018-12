Varm velkomst for fredsprisvinnere

innenriks

Den tradisjonelle – og innendørs – Nobelkonserten røk ut av økonomiske årsaker. I stedet sørget et spleiselag av sponsorer for utendørsfest i borggården på Rådhuset med gratis inngang.

Svært mange møtte opp for å hedre de to fredsprisvinnerne Denis Mukwege og Nadia Murad. Borggården, som rommer 12.000 publikummere, var allerede fullsatt et par timer i forkant av konsertstart.

På programmet står spesialbestilt klokkespill fra tårnet på Rådhuset, Eva Weel Skram, Kurt Nilsen og Christel Alsos og Freddy Kalas. Flere andre artister vil følge på gjennom kvelden.

