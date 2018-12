innenriks

Politiet fikk klokken 20.38 melding om kjedekollisjonen, som skjedde i nordgående felt på E6 Biri ved Svennes.

Det ble først meldt om at det var fire til fem biler involvert, men tallet ble senere oppjustert til seks biler. Så langt er det meldt om at to personer kan være lettere skadd etter sammenstøtet.

Nødetatene er på vei til stedet.

Veien er midlertidig stengt i retning mot Lillehammer, og det er etablert omkjøring via Biri.

