Vårt Land: Hareide takket nei til hjelp fra Støre

Avisa skriver at Støre og Vedum tilbød felles kritikk av Frp og Venstres politikk, samt en felles støtteerklæring til flere punkter i KrFs politikk. Hareide valgte imidlertid å takke nei, til stor fortvilelse for egne støttespillere. KrF-lederen sier følgende om hendelsen:

– Det var en høyttenkning mer enn konkrete utspill. Jeg hadde dialog med Støre og Vedum. De viste respekt for tilbakemeldingen min.

Flere i KrF har framholdt at partiets veivalg skulle være en intern prosess, men VG avslørte at det 11. oktober var et hemmelig møte mellom KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad og Høyre-ledelsen. I det møtet skal Ropstad har fått Høyres abortutspill i fanget, et utspill som kan ha vært med på å avgjøre veivalget.

Ved å avvise Støre, kan Hareide ha gitt avkall på et maktmiddel, men det ser ikke ut til å plage ham.

– Jeg ville vinne, men ikke for enhver pris, sier Hareide.

I en oppsiktsvekkende landsstyretale 28. september, anbefalte Hareide at KrF skulle søke regjeringsmakt med de rødgrønne. På det ekstraordinære landsmøtet 2. november, vant borgerlig side fram. Regjeringsforhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene er utsatt til etter nyttår. Blir partene enige, vil Hareide gå av som partileder.

