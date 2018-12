PST etterforsker alvorlige trusler mot justisministeren

innenriks

– Vi har i ettermiddag startet etterforskning av trusler mot myndighetspersoner. Vi er i en innledende fase av etterforskningen. Det er aspekter av saken som gjør at vi ser svært alvorlig på den, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

Han sier at de etterforsker bredt, men vil foreløpig ikke gi ytterligere kommentarer. Saken ble først omtalt av Filter Nyheter.

På bilen til Wara er det skrevet «rasist» og tegnet et hakekors, mens det på husveggen står «rasisit» med røde bokstaver.

Kan ha prøvd å tenne på

NRK har publisert bilder som viser at noen har tredd en hyssing ned i bensintanken på bilen, noe som kan tyde på at de har hatt planer om å tenne på den.

Kanalen var til stede da justisministeren kom hjem torsdag ettermiddag.

– Jeg har ingen kommentar i dag, sier han.

PST opplyser at de undersøker om det er sammenheng mellom truslene og funnet av sprengstoff på politihuset på Ski.

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB. Det ønsker heller ikke Frp-leder Siv Jensen.

– Trist

Waras partikollega og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har selv levd med en trusselsituasjon mot seg og sin familie.

– Jeg synes dette er trist for Wara og hans familie. Tor Mikkel Wara gikk fra en trygg og god jobb i næringslivet og takket ja til å bli justisminister. Det var ikke for å være grisk og grådig og rasistisk at han gjorde det, sier Tybring-Gjedde til NRK.

