Kraftig fall på Oslo Børs – hovedindeksen ned 3,75 prosent

innenriks

Torsdag ble dermed den verste børsdagen i Oslo siden 8. februar 2016, ifølge E24. Samtlige av de toneangivende selskapene på Oslo Børs sto i rødt ved stengetid torsdag ettermiddag.

Av selskapene på hovedindeksen kom Norwegian verst fra det – aksjen stupte hele 15,36 prosent. Det er tidenes nest verste børsdag for flyselskapet, ifølge E24. Det kraftige fallet kom samme dag som Norwegian slapp trafikktallene for november. Der kom det fram at fyllingsgraden falt med 4,9 prosentpoeng til 78,8 prosent.

Equinor var som vanlig mest omsatt, og aksjen falt med 3,88 prosent. Ille gikk det også med Aker BP (-6,17 prosent), Marine Harvest (-3,47) og Norsk Hydro (-3,63). Legemiddelselskapet Nordic Nanovector falt med hele 12,15 prosent.

Telenor var blant børsgigantene som falt minst, og falt med 0,55 prosent.

Røde tall verden over

I tillegg til kraftige fall på Wall Street i USA, ble det også en tung dag på de toneangivende børsene i Europa. DAX 30 i Frankfurt falt med 3,37 prosent, mens FTSE 100 i London falt med 3,13 prosent. CAC 4-indeksen i Paris falt med 3,22 prosent.

Det kraftige fallet skyldes blant annet at oljeprisen har falt betraktelig i forkant av OPEC-samtalene om kutt i oljeproduksjonen.

Før OPEC-møtet i Wien sa Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih at et produksjonskutt på 1 million fat per dag trolig var nok til å stabilisere oljeprisene.

Oljeprisene faller

Oslo Børs er preget av de samme mekanismene som har ført til børsfall i EU, Asia og USA de siste dagene. Optimismen etter den såkalte våpenhvilen i handelskonflikten mellom Kina og USA er avløst av bekymring for at den midlertidige avtalen mellom landene er lite konkret.

I tillegg falt oljeprisen bratt i forkant av OPEC-møtet torsdag hvor oljekartellet skulle diskutere mulige produksjonskutt for å stabilisere prisene.

Ved stengetid torsdag lå prisen på 59,53 dollar for et fat nordsjøolje, ned 3,18 prosent. Prisen på amerikansk lettolje falt også og var torsdag ettermiddag omsatt for 51,03 dollar fatet, en nedgang på 1.89 prosent.

Siden toppnivået på 86 dollar fatet i oktober har oljeprisen nå svekket seg rundt 30 prosent. Blant årsakene er overproduksjon og frykt for svikt i etterspørselen på grunn av svakere global vekst. I tillegg fikk USAs nye sanksjoner mot Iran mindre effekt enn ventet siden flere land fikk unntak fra straffetiltakene. Dermed kan Iran eksportere mer olje enn analytikerne ventet tidligere i år.

