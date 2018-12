Ber om 13 og 14 års fengsel for drap med vektstang

innenriks

De to nekter begge straffskyld for drap, og hevder de aldri hadde til hensikt å drepe, melder TV 2.

Onsdag la aktor, statsadvokat Carl Fredrik Faris, ned sin påstand om straff for de to drapstiltalte mennene på 34 og 29 år i Asker og Bærum tingrett. Han ber om at de dømmes til henholdsvis 13 og 14 års fengsel for drap.

Mennenes forsvarere, advokatene Mette Yvonne Larsen og Johannes Wegner Mæland, mener begge det riktige vil være å dømme dem for grov kroppsskade.

– Vi mener det er en streng påstand, men vårt hovedfokus er at vi mener det ikke er grunnlag for å dømme for drap, men for grov kroppsskade, sier Mæland, som forsvarer den yngste av de to.

Hendelsen skjedde en januarkveld i fjor. Da banket de to tiltalte, som på denne tiden tilhørte MC-klubben Rock Machine, på døra til en 31 år gammel mann på Vettre i Asker.

31-åringen hadde kort tid i forveien meldt seg ut av klubben, men han nektet å betale utmeldingsgebyret på 2.000 dollar. Uenigheten hadde ført til en konflikt der 31-åringen truet flere av MC-klubbens medlemmer.

Inne i leiligheten ble avhopperen slått til døde med en vektmanual. De to drapstiltalte har forklart i retten at 31-åringen angrep først.

