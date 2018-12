Grande legger seg flat etter utskjelling av Raja

innenriks

Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja skal ha blitt sykmeldt som følge av å ha blitt skjelt ut av partileder Trine Skei Grande. I påhør av toppolitikere fra andre partier beskyldte partilederen sin partifelle for å undergrave hele budsjettprosessen og eget parti, skriver Dagens Næringsliv.

Raja ledet Venstres forhandlinger med Frp, Høyre og KrF i budsjettprosessen. Grandes uttalelser om Raja kom da budsjettpartnerne over telefon ba om hennes avklaring etter at Raja hevdet Venstre ikke aksepterte Frps reversering av kutt i overføringene til HRS. Telefonsamtalen fant sted 10. november, da budsjettforhandlingene var helt i startfasen.

– Jeg er veldig lei meg for at han er sykmeldt og veldig lei meg for at jeg sa noe veldig dumt, sa Grande til et tallrikt pressekorps mandag ettermiddag.

– Jeg var dum som lot det koke over. Det var en sak som vi var uenige om. Det har jeg bedt om unnskyldning for. Jeg har fortsatt tillit til ham, sier Grande videre.

Venstre-lederen sier hun var klar over at hennes finanspolitiske talsperson befant seg i rommet som det ble ringt fra, men vil ikke svare på om hun var klar over at samtalen gikk over høyttaler slik at alle i rommet kunne høre hva som ble sagt.

Raja ønsker selv ikke å kommentere saken annet enn å bekrefte at han er sykmeldt. DN får imidlertid bekreftet fra kilder i regjeringspartiene at Raja har informert sine kolleger om at han er syk fordi Grande har gjort ham syk.

