Torbjørn Røe Isaksen leder nytt asylutvalg i Høyre

– Dette er ikke et utvalg som skal liberalisere Høyres innvandringspolitikk, sier næringsminister og leder av utvalget, Torbjørn Røe Isaksen, til Klassekampen.

Blant medlemmene i utvalget er Nils August Andresen, redaktør for det konservative tidsskriftet Minerva og lokalpolitiker og leder i Høyres mangfoldsutvalg Mahmoud Farahmand. Begge har tidligere ytret ønske om en fornyelse av dagens asylsystem.

– Personlig tror jeg dagens asylsystem er borte om få år. Det er ikke bærkraftig slik det er i dag, sa Farahmand til Minerva i vår.

Ellers består utvalget av Marit Berger Røssland, Mari Holm Lønseth, Kristin Holm Jensen, Torstein Ulsrud og Ove Trellevik.

Røe Isaksen forteller at oppdraget han har fått ikke er å skape offentlig debatt, men å «samle fakta og lage analyse» for å undersøke om Høyres politikk er rustet for fremtiden. Resultatet av utvalgsarbeidet skal være til internt bruk i første omgang.

– Utvalget vil ha vil ha særlig blikk på asyl- og flyktningpolitikken, og mindre på integreringspolitikk, sier Røe Isaksen, som tidligere i år har tatt til orde for flere innstramminger på innvandrings- og asylfeltet.

«Adgangen til familiegjenforening må strammes inn, og det er nødvendig å stramme inn på asyl», sa han til Dagens Næringsliv i mars.

Onsdag sa Isaksen til Nettavisen at økt innvandring er en hovedårsak til at barnefattigdommen i Norge er økende.

