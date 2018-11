Redningsskøyte kjørte opp på land og knuste naust på Sunnmøre

innenriks

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 12.28.

Politiet melder at skøyta traff land i Kvernhusvika. En nabo på stedet sier naustet som ble truffet, er helt knust. Hele båten ligger på land, og det skal ikke være fare for at den kan synke.

Det var tre personer om bord da fartøyet traff land.

– Vi har en antakelse om årsaken til ulykken, men vil ikke gå ut med dette nå, sier pressevakt Lars Kristian Mosby Enger i Redningsselskapet til NRK.

– Vi tenker først og fremst på mannskapet i denne situasjonen. De vil bli ivaretatt på best mulig måte, sier beredskapssjef Ronny Pedersen i Redningsselskapet.

Redningsselskapet opplyste to timer etter ulykken at redningsskøyten var på vei tilbake fra et dykkeoppdrag da ulykken skjedde.

Redningsskøyten ble døpt i Ulsteinvik i november 2015 og var da karakterisert som den raskeste redningsskøyta i landet med en toppfart på 38 knop. Den kostet 38 millioner kroner å bygge og over halvparten av beløpet ble betalt av Ulstein Group, skriver Sunnmørsposten.

Ifølge Redningsselskapet har Idar Ulstein reddet tre liv og assistert 400 fartøy i løpet av sin fartstid.

