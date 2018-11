Havarikommisjonen: Ingen enkelthandling førte til Helge Ingstad-ulykken

innenriks

Statens havarikommisjon for transport legger torsdag fram en foreløpig rapport etter kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og tankskipet Sola.

– Ulykken i Øygarden er for mange helt uforståelig, og har vekket mange spørsmål om hvordan dette i det hele tatt kunne skje, sier direktør William J. Bertheussen i Havarikommisjonen.

I rapporten kommer det fram at det var forvirring knyttet til lysene på tankskipet Sola TS og lysene på Stureterminalen i bakgrunnen.

– På avstand vil det ha vært vanskelig å skille mellom lysene fra skipet og lysene fra terminalen. Det var heller ingen bevegelse i lysene ettersom tankskipet fortsatt lå til kai. Begge disse faktorene har etter all sannsynlighet bidratt til at besetningen på KNM Helge Ingstad tidlig fikk inntrykk av at lysene tilhørte et stasjonært objekt, skriver kommisjonen i rapporten.